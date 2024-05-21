Оглашен приговор физику Маслову по делу о госизмене

Новосибирский физик Анатолий Маслов признан виновным в государственной измене, он приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». Обвинение просило для Маслова 17 лет лишения свободы. Физик не признал вину.

Санкт-Петербургский городской суд назначил 77-летнему ученому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне на два года.

Маслова, работающего в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, задержали в июне 2022 года. Источник ТАСС сообщал, что ему инкриминируют предоставление секретных данных, связанных с гиперзвуком.

Ученый в феврале перенес сердечный приступ. Его адвокаты высказывались, что он может не пережить наказание.

Помимо Маслова, летом 2022 года по подозрению в госизмене были заключены под стражу научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер, который умер после ареста, и директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк. Весной 2023 года был задержан и помещен под арест главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев.