НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Оглашен приговор физику Маслову по делу о госизмене

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Физик Анатолий Маслов во время оглашения приговора в Санкт-Петербургском городском суде
Фото: © Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Новосибирский физик Анатолий Маслов признан виновным в государственной измене, он приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». Обвинение просило для Маслова 17 лет лишения свободы. Физик не признал вину.

Санкт-Петербургский городской суд назначил 77-летнему ученому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне на два года.

Маслова, работающего в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, задержали в июне 2022 года. Источник ТАСС сообщал, что ему инкриминируют предоставление секретных данных, связанных с гиперзвуком.

Ученый в феврале перенес сердечный приступ. Его адвокаты высказывались, что он может не пережить наказание.

Помимо Маслова, летом 2022 года по подозрению в госизмене были заключены под стражу научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер, который умер после ареста, и директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк. Весной 2023 года был задержан и помещен под арест главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев.

Еще по теме
ОНК сообщила об условиях содержания генерала Кузнецова в СИЗО
Обвинение запросило 17 лет для физика Маслова по делу о госизмене
Стрелявший в премьера Словакии оказался писателем
Начальника Главного управления кадров МО РФ отправили под арест
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Обсуждение (0)
Картина дня
ООН признала легитимность Зеленского после 20 мая
Глава МИД Германии оказалась в Киеве с неожиданным визитом
Россияне нашли способ обогатиться на покупках с кешбэком
Автомобили «Волга» возродились на китайской базе
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

mosquito__2010

У нас противник не выхватывает сотнями квадратных километров в неделю и у власти не находятся просроченные...

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))

mosquito__2010

"Киев будет наставать на своих условиях" - вот уж точно горбатого могила исправит. Ничему не учатся....