Дуров сообщил о повестке со статусом «подозреваемого» в России

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на его прежний адрес в России пришла повестка о вызове в качестве подозреваемого.

«В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, пришла повестка о вызове "Подозреваемого П. В. Дурова"», — написал Дуров в своем канале, приложив фото извещения с соответствующей надписью.

Подробностей бизнесмен не привел. Он предположил, что его «подозревают в защите» 23-й и 29-й статей Конституции РФ, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку.

«Горжусь тем, что виновен», — отметил Дуров.

Пункт 2 статьи 23 Конституции провозглашает право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 29 запрещает цензуру в России, гарантирует свободу слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

В феврале «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили в публикациях «по материалам ФСБ», что действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).