Директор института СО РАН получил 15 лет по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка по делу о государственной измене.

Ученый также должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, ему назначено дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы, цитирует ТАСС приговор суда. Прокурор требовал для Шиплюка 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Материалы дела Шиплюка засекречены, поэтому судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Шиплюк — крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В ИТПМ СО РАН он был заведующим лабораторией «Гиперзвуковые технологии». Он был задержан и арестован в августе 2022 года. Ученого поместили в СИЗО «Лефортово».

«Коммерсантъ» писал, что по одной из версий арест ученого может быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. Собеседники Reuters утверждали, что Шиплюка подозревают в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 году. Сам ученый вину не признавал и настаивал, что эта информация была опубликована в открытых источниках.

Помимо Шиплюка, в госизмене обвинили двоих его коллег. Главный научный сотрудник и замдиректора института 77-летней Анатолий Маслов уже приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Главный научный сотрудник Валерий Звегинцев находится под арестом.