НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Чат-бот ChatGPT неожиданно поглупел

Источник:
Business Insider
236 1

Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT модели GPT-4 стали массово жаловаться на то, что новая версия работает хуже, некоторые охарактеризовали произошедшие изменения как оглупление нейросети.

Вице-президент по продукту OpenAI Питер Велиндер заверил пользователей, что компания не делала модель искусственного интеллекта GPT-4 специально глупее предыдущих версий.

По его словам, объяснить ухудшение результатов чат-бота можно отношением самих пользователей — после выхода новой модели они стали более внимательно вчитываться в результаты работы ChatGPT, замечая различные проблемы.

Впрочем, многие пользователи GPT-4 не согласились с такой гипотезой. По их мнению, чат-бот теперь работает быстрее, однако результат выполнения задач стал заметно хуже.

Еще по теме
Чат-бот Google получил русский язык
Световой аналог Wi-Fi оказался в сто раз быстрее
Илон Маск основал ИИ‑компанию для постижения Вселенной
Операторы резко сократили расходы на модернизацию сетей
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
1918
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
5921
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
8708
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
9872
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
12573
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
13918
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
14605
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
11455
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11478
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
11992
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
ЧВК «Вагнер» провела новую операцию
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Депутат раскрыл местонахождение Суровикина
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

GammiPluh

русская газета с ней согласна, что говорят политики неважно, главное как это везде употребляется

Grossmeister38rus

не забывайтеПутин: ЧВК «Вагнер» финансировалась государством, 86 млрд рублей было направлено за год

Asd10

Я о самом факте расформирования боеспособной части. Шпион с пожарником нам навоюют...

Killer X

давно ждал когда налоговая станет вражеской госструктурой и вот нате