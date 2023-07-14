Чат-бот ChatGPT неожиданно поглупел

Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT модели GPT-4 стали массово жаловаться на то, что новая версия работает хуже, некоторые охарактеризовали произошедшие изменения как оглупление нейросети.

Вице-президент по продукту OpenAI Питер Велиндер заверил пользователей, что компания не делала модель искусственного интеллекта GPT-4 специально глупее предыдущих версий.

По его словам, объяснить ухудшение результатов чат-бота можно отношением самих пользователей — после выхода новой модели они стали более внимательно вчитываться в результаты работы ChatGPT, замечая различные проблемы.

Впрочем, многие пользователи GPT-4 не согласились с такой гипотезой. По их мнению, чат-бот теперь работает быстрее, однако результат выполнения задач стал заметно хуже.