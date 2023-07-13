НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Что означает новая синяя разметка на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
88 0

Появившаяся на дорогах синяя прерывистая разметка означает зону платной парковки. Новые цвета разметки были легализованы в редакции Правил дорожного движения, утвержденной 1 марта 2023 года.

Так, сейчас синяя разметка активно наносится на улицах Москвы, говорится в телеграм-канале городского департамента транспорта. Специалисты отмечают, что водители смогут найти нужное место, даже если знак парковки остался позади.

Новый ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» вступил в силу в 2018 году.

Он разрешал использовать синий цвет для разметки, обозначающей парковки. Однако фактически использование такого цвета началось с 1 марта 2023 года, когда было принято соответствующее постановление правительства.

Еще по теме
Водителей освободят от штрафов с установленных без знаков камер
ГИБДД изменила правила проверки и задержания водителей
Вступили в силу ограничения водительских прав уклонистам
Нарушителей ПДД поймают скрытые экипажи
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
ЧВК «Вагнер» провела новую операцию
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
36
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
28
ЧВК «Вагнер» во время мятежа приближалась к ядерному оружию
27
Байден предупредил лидера Китая после встречи с Путиным
27
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина