Что означает новая синяя разметка на дорогах

Появившаяся на дорогах синяя прерывистая разметка означает зону платной парковки. Новые цвета разметки были легализованы в редакции Правил дорожного движения, утвержденной 1 марта 2023 года.

Так, сейчас синяя разметка активно наносится на улицах Москвы, говорится в телеграм-канале городского департамента транспорта. Специалисты отмечают, что водители смогут найти нужное место, даже если знак парковки остался позади.

Новый ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» вступил в силу в 2018 году.

Он разрешал использовать синий цвет для разметки, обозначающей парковки. Однако фактически использование такого цвета началось с 1 марта 2023 года, когда было принято соответствующее постановление правительства.