Блиновская закрыла «Марафоны желаний»

Блогер Елена Блиновская прекратила продавать «Марафоны желаний» спустя два месяца после возбуждения против нее уголовного дела.

На официальном сайте Блиновской больше невозможно оплатить вебинары, курсы и марафоны. Переходя по ссылке оплаты, сайт выдает ошибку.

В отношении Блиновской 27 апреля были возбуждены два уголовных дела, по части 2 статьи 198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере).

По версии следствия, Блиновская оказывала информационные услуги в интернете и использовала схему «дробления» бизнеса, занижая полученные доходы. В итоге она не выплатила налоги на сумму более 918 миллионов рублей.

Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом пользоваться интернетом.