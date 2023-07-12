Налет и пятна: шесть полезных применений уксуса

Это имеющаяся в каждом доме приправа отлично очистит краны, вернет блеск душевой лейке, удалит пятна и поможет красиво покрасить стены. Уксус. А еще это недорогое и экологически безопасное средство.

Фото: © Sibnet.ru

Для бытовых целей используют уксусно-водный раствор на основе столового уксуса с концентрацией 5-10% (чаще всего продается 9%). Готовится раствор просто — вода и уксус смешиваются в равных пропорциях. Можно залить готовый раствор в пульверизатор и по мере необходимости распрыскивать его на предметы и поверхности, которые нужно очистить.

Заменять уксус уксусной эссенцией, концентрация которой 70%, нельзя. Даже с уксусно-водным раствором рекомендуется работать в перчатках, чтобы исключить риск ожогов кожи.

Известковый налет. Приготовленный раствор нанести на кран и оставить на 15 минут. Затем смыть обычной губкой.

Для очистки душевой лейки нужно поместить ее в раствор на ночь. После уксусной ванны лейка не только заблестит как новая, но и снова заработает в полную силу — прочистятся все отверстия для воды.

Плесень. Для профилактики и борьбы с плесенью достаточно нанести уксусно-водный раствор на кафель и через несколько минут смысть чистой губкой.

Подготовка к покраске. Если планируемую к покраске поверхность обработать уксусно-водным раствором, краска ляжет легче и ровнее.

Сохранение цвета. Одежда сохранит яркость цветов, если перед стиркой замочить ее в растворе из 5 литров холодной воды с добавлением 200 миллилитров уксуса.

Отпугивание насекомых. Отпугнуть навсегда муравьев поможет распыление уксуса в местах обитания насекомых. Особенно эффективен раствор при использовании в щелях и дверных проемах.

Пятновыводитель. Достаточно нанести раствор испорченные пятном ковер, одежду или матрас и подождать несколько минут. После этого останется промокнуть тряпкой или салфеткой.