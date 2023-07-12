Windows 11 запустили на рекордно слабом ПК

Автор сборки Tiny, компактной Windows 11, NTDev, продемонстрировал работу операционной системы на ПК с рекордно минимальным объемом оперативной памяти — всего 176 МБ.

В опубликованном видео NTDev показал, что урезанная версия Windows работает полноценно, хотя пользователи могут взаимодействовать с ней только через командную строку, а не через обычный графический интерфейс.

Он объяснил, что «Проводник» слишком требователен к ресурсам, дополнительно потребовалось отключить некоторые драфвера, чтобы система стала менее требовательной. В видеоролике можно увидеть, какие компоненты были запущены, остановлены и отключены.

NTDev активно занимается созданием урезанных версий операционных систем Windows 10 и Windows 11, известных в сети как Tiny10 и Tiny11. Важно отметить, что эти сборки не имеют никакого отношения к компании Microsoft, а представляют собой независимые проекты.