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Ученые изобрели безопасный портативный аналог рентгеновской установки

Источник:
Sibnet.ru
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портативный терагерцовый сканер
Фото: © RIKKEN

Ученые из японского института Riken представили новейшую разработку — ручной сканер терагерцового диапазона. Он позволяет, аналогично рентгенологическим установкам, проводить досмотр грузов и искать дефекты в металлических конструкциях. 

Компактные терагерцовые сканеры долгое время были мечтой разработчиков. Ранее подобные устройства требовали огромных помещений и серьезных энергетических затрат. Службы безопасности уже заинтересовались новинкой, она обещает упростить и ускорить процедуры досмотра багажа и сделать их более безопасными, сообщает SciTechDaily со ссылкой на отчет ученых.

Терагерцовый диапазон позволяет «смотреть» внутрь предметов и анализировать их химический состав на основе поглощения вол определенной длины. 

Исследователи из института Riken фокусировались на преобразовании инфракрасного излучения в терагерцовое. Они использовали полупроводниковые лазеры, которые способствовали миниатюризации устройства.

Ученые прогнозируют, что в ближайшее время роботы, оснащенные подобными сканерами, смогут проверять строения, проводить быстрые досмотры на транспортных узлах, анализировать состав лекарств и пищевых продуктов и выполнять множество других полезных задач без необходимости использования рентгеновского оборудования, как это делалось раньше. 

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