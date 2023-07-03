Apple выпустит монитор с умным режимом ожидания

Apple выпустит новый монитор с функцией интеллектуального дисплея для умного дома. Опция будет активироваться в режиме ожидания и ее аналог в скором времени можно будет увидеть на iPhone.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над несколькими вариантами мониторов, которые будут прямыми преемниками Pro Display XDR и Apple Studio Display. Он будет способен отображать различную информацию в режиме ожидания.

По данным источников Гурмана, интеллектуальный дисплей будет базироваться на однокристальной системе, используемой в iPhone. Это позволит создать синергию между монитором и устройствами Apple.

Ожидается, что новый монитор сможет отображать различные полезные информационные элементы, включая погоду, календарь, уведомления и другие важные данные, когда он находится в режиме энергосбережения или ожидания.

Функция StandBy, позволяющая отображать полезную информацию на мониторе в режиме ожидания, появится на смартфонах iPhone с выходом iOS 17.