НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Июньское обновление сломало Microsoft Office

Источник:
Sibnet.ru
213 1
Набор текста на ноутбуке
Фото: © Glenn Carstens-Peters / Unsplash License

Microsoft признала проблемы с запуском Outlook и других приложений Office на операционных системах Windows 10 и 11. Сбой затронул пользователей, использующих 32-битный пакет Office на 64-битных версиях Windows 10 и 11.

После установки июньского обновления Patch Tuesday многие пользователи столкнулись с проблемой, когда базовые программы, включая Outlook, перестали открываться на их компьютерах. В результате, Microsoft признала наличие сбоя и предоставила рекомендации по его устранению.

Компания выяснила, что проблема возникает только у пользователей, продолжающих использовать 32-битный пакет Office на 64-битных версиях операционных систем Windows 10 и 11 и в системах с ранними версиями Trellix Endpoint Security. Чтобы решить проблему, 

Microsoft посоветовала пользователям обновить Trellix Endpoint Security Agent до версии 35.31.25 или более новой. Возможно, что другие антивирусные приложения могут вызывать аналогичные проблемы. В таких случаях рекомендуется обратиться в службу поддержки.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Microsoft Edge получил в пять раз больше бесплатного VPN‑трафика
«Скрепыша» из старого Office подключили к ChatGPT
Microsoft сделает Windows облачной ОС
Whatsapp позволит закреплять сообщения
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
4712
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
7534
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
8425
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
11574
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
12312
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
12794
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
13687
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
10442
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
10669
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
11020
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...