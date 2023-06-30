Июньское обновление сломало Microsoft Office

Microsoft признала проблемы с запуском Outlook и других приложений Office на операционных системах Windows 10 и 11. Сбой затронул пользователей, использующих 32-битный пакет Office на 64-битных версиях Windows 10 и 11.

После установки июньского обновления Patch Tuesday многие пользователи столкнулись с проблемой, когда базовые программы, включая Outlook, перестали открываться на их компьютерах. В результате, Microsoft признала наличие сбоя и предоставила рекомендации по его устранению.

Компания выяснила, что проблема возникает только у пользователей, продолжающих использовать 32-битный пакет Office на 64-битных версиях операционных систем Windows 10 и 11 и в системах с ранними версиями Trellix Endpoint Security. Чтобы решить проблему,

Microsoft посоветовала пользователям обновить Trellix Endpoint Security Agent до версии 35.31.25 или более новой. Возможно, что другие антивирусные приложения могут вызывать аналогичные проблемы. В таких случаях рекомендуется обратиться в службу поддержки.