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Митя Фомин искупался в Обском море. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Митя Фомин посетил родной Новосибирск и искупался в Обском море. Он со всеми поделился, какая хорошая и приятная вода.

«Открыл теперь купальный сезон и на Обском море. Спасибо! Вопреки правилам русского языка, сибиряки с любовью называют его не Обским, а обскИм. Хотя и к морю оно не имеет особо отношения, но удовольствия на мульон!», — написал в соцстеях певец (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Нырял в Обское море певец с яхты, на которой он катался и любовался видами.

Фомин приехал в Новосибирск ради съемок шоу «На все 100» о секретах долголетия. Ради этой цели они посетили завод по производству БАДов, пообщались с долгожителями.

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Культгид #Шоу-бизнес #Новосибирск
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