Госдума разрешила осужденным идти по контракту в армию

Государственная Дума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту. Служба в армии освободит их от уголовной ответственности.

Действовать эта норма будет только в период мобилизации и военного положения. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.

Согласно документу, не смогут заключить контракт те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденные за шпионаж, захват заложника и по статьям, связанным с уголовной ответственностью за экстремистские преступления.

Не смогут попасть в армию и граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей, а также совершившие преступления, связанные с призывами к террористической и экстремистской деятельности, оправданием терроризма.