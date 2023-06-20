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Госдума разрешила осужденным идти по контракту в армию

Источник:
Sibnet.ru
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Государственная Дума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту. Служба в армии освободит их от уголовной ответственности.

Действовать эта норма будет только в период мобилизации и военного положения. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.

Согласно документу, не смогут заключить контракт те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденные за шпионаж, захват заложника и по статьям, связанным с уголовной ответственностью за экстремистские преступления.

Не смогут попасть в армию и граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей, а также совершившие преступления, связанные с призывами к террористической и экстремистской деятельности, оправданием терроризма.

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Жизнь #Законы #Армия
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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха