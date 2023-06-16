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Apple прокомментировала возможность загрузки приложений без App Store

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько моделей iPhone
Фото: © Tron Le / Unsplash License

Apple рассматривает возможность добавления загрузки приложений в обход AppStore, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза. 

Вице-президент Apple, Крейг Федериги, высказался о возможности загрузки приложений на iPhone без использования App Store. Об этом он рассказал в шоу Daring Fireball Джона Грубера, которое было опубликовано на YouTube.

Ведущий шоу предположил, что Apple, возможно, рассматривала вариант добавления функции загрузки приложений в обход App Store. Федериги прокомментировал эту догадку, отметив, что в Apple обсуждали вопросы о том, как изменить свои устройства и сервисы, чтобы соответствовать требованиям ЕС.

Однако топ-менеджер корпорации не подтвердил непосредственно или опроверг слухи о возможности появления такой функции в будущей версии iOS.

«Мы хотим быть уверены, что все наши действия будут правильными для наших клиентов», — подчеркнул Федериги. Он отметил, что специалисты Apple изучают требования ЕС, чтобы соответствовать им.

Закон о цифровых рынках ЕС, принятый в конце 2022 года предполагает отказ от монополии по комплектующим или программным компонентам. Согласно ему производители электроники не могут использовать уникальные порты, кабели зарядки или вводить ограничения на источники софта, как это делает Apple с AppStore.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

mosquito__2010

Они же больны психически все там. У власти Украины стоят самые настоящие психопаты уничтожающие украинцев...

pepelmetal

Но что-то в контрнахрюке пошло не по плану

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...