Путин объявил начало украинского наступления

Украинское контрнаступление началось, о чем свидетельствует применение стратегических резервов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что наступательный потенциал Вооруженных сил Украины еще не исчерпан, несмотря на провал их попыток контрнаступления. По его словам, наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется.

«Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий в выстраивании наших действий на ближайшее время», — добавил Путин.