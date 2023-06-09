НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин объявил начало украинского наступления

Источник:
ТАСС
544 2
Армия Украины
Фото: © U.S. Army

Украинское контрнаступление началось, о чем свидетельствует применение стратегических резервов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что наступательный потенциал Вооруженных сил Украины еще не исчерпан, несмотря на провал их попыток контрнаступления. По его словам, наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется.

«Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий в выстраивании наших действий на ближайшее время», — добавил Путин.

Еще по теме
Путин выступил против возвращения советской системы образования
Госдума призвала сократить срок отключения горячей воды
Стало известно о возможных сроках прямой линии с Путиным
Путин оценил разрушение плотины Каховской ГЭС
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин объявил начало украинского наступления
Кремль обвинил Украину в попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже
Центробанк сохранил ключевую ставку
Нидерланды отдадут Украине скифское золото из крымских музеев
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

nicollaich

Возбудилось европейское болото.С 2014 по 2022, когда украинцы обстреливали ДНР и ЛНР, так не возбуждалось.

paramedic

И как бывало раньшеВ далёком сорок третьемНемецкая машинаСкатилась под откос