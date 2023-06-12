Телепремьера сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится на канале ТНТ с 13 июня. События третьего сезона будут развиваться в 1996 году.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» рассказывает о взрослении героев в лихие 90-е. С первого сезона герои Санька, Женька, Вовка и Илюша, которые были еще детьми, прошли большой путь. Они столкнулись с социальными потрясениями эпохи и личными драмами, без которых не обходится взросление.

Сюжет третьего сезона

Третий сезон вышел под слоганом «Последнее лето детства». Герои закончили школу и им предстоит сделать важный жизненный выбор.

В продолжении сериала зрители увидят героев на школьном выпускном, который в секунду погружает в эпоху девяностых: дощатый актовый зал, хиты эпохи, нелепые костюмы, ленточки «Выпуск-1996».

Что ждет героев

Вовка (Егор Абрамов), который не закончил школу и рано стал отцом теперь пытается всеми способами, в том числе и незаконными, содержать сына и жену Юльку (Полина Гухман).

Кормильцем в своей семье остался и Санька (Егор Губарев). Он продает пиратские аудиокассеты, пока его мама (Ксения Каталымова) ждет суда, а отец (Степан Девонин) и бывший мамин любовник (Артур Бесчастный) пытаются ее вытащить.

Илюша (Федор Рощин) остается все тот же подросток не от мира сего. Он помогает Саньке с бизнесом. Мир Саньки переживает еще одно потрясение, когда в город возвращается его большая любовь Женя (Валентина Ляпина) с женихом.

На фоне криминальных войн и других примет эпохи (а в России грядут выборы, на которых победит Борис Ельцин), разворачивается любовный многоугольник, каждому участнику которого предстоит окончательно повзрослеть.

«Третий сезон самый сложный, самый жестокий, самый трогательный. Он про надежду, которая всем нам так нужна», — сказала о новом сезоне проекта «Мир! Дружба! Жвачка!» актриса Валентина Ляпина.

Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» — с 13 июня в 21.00 на ТНТ.