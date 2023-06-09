НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Героя «Битвы экстрасенсов» взяли за попытку стать диверсантом ВСУ

Источник:
ТАСС
305 2

Силовики задержали победителя «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (Бурикова) за попытку вступить входящий в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус» (запрещен в России).

«Сотрудники СК при поддержке спецназа в четверг провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также как минимум еще троих человек по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в "Русский добровольческий корпус", который ведет боевые действия против РФ в составе ВСУ», — сказал ТАСС источник в силовых структурах.

По его словам, в ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры, а также символику нацистской Германии.


Буриков — победитель 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Позиционирует себя как колдуна и служителя языческого культа Велеса.

«Русский добровольческий корпус» (РДК) курируется Главным управлением разведки Украины и входит в состав ВСУ. Вместе с легионом «Свобода России» (признан в России террористическим) РДК взял на себя ответственность за диверсии в Белгородской области.

Тема: Военная операция на Украине
Украина призвала Россию дать доступ на левобережье Днепра
Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Шойгу оценил потери украинских военных
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
ВС России уничтожили восемь «Леопардов» и 1,5 тыс. бойцов ВСУ
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Ты ошибаешься, тем дегенератам тоже все прекрасно понятно. Они там не за Украину топят, а за количество...

corrector

Эй маладой человек, ООН еще не отреагировало на взорванный тобой и твоими хозяевами Северный поток...

mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

Asd10

Так вот зачем плотину взорвали хохлы... Что бы ООН впутать. Типа спасите - помогите материально и миротворцев...