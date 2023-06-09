Героя «Битвы экстрасенсов» взяли за попытку стать диверсантом ВСУ

Силовики задержали победителя «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (Бурикова) за попытку вступить входящий в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус» (запрещен в России).

«Сотрудники СК при поддержке спецназа в четверг провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также как минимум еще троих человек по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в "Русский добровольческий корпус", который ведет боевые действия против РФ в составе ВСУ», — сказал ТАСС источник в силовых структурах.

По его словам, в ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры, а также символику нацистской Германии.

Буриков — победитель 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Позиционирует себя как колдуна и служителя языческого культа Велеса.

«Русский добровольческий корпус» (РДК) курируется Главным управлением разведки Украины и входит в состав ВСУ. Вместе с легионом «Свобода России» (признан в России террористическим) РДК взял на себя ответственность за диверсии в Белгородской области.