Ученые выяснили эволюционный смысл мастурбации

Антропологи выяснили, что популярная среди приматов мастурбация имеет эволюционный смысл — она помогает самцам повышать шансы на размножение и избегать заражения инфекциями.

Британские исследователи установили, что мастурбация увеличивает шансы на успешное оплодотворение. Так, мастурбация без эякуляции помогает возбуждению самцов перед спариванием.

Такая тактика является особенно полезной для низкоранговых самцов, процесс копуляции которых с большой вероятностью может быть прерван, поэтому она помогает им быстрее оплодотворить самку.

При этом мастурбация с эякуляцией помогает самцам избавляться от менее качественной спермы, оплодотворяя самок более «свежими» сперматозоидами, что дает преимущество перед конкурентами.

Кроме этого, мужская мастурбация после спаривания снижает для самцов риски заражения заболеваниями, передающимися половым путем за счет очищения уретры — основного места заражения.

Таким образом, на первый взгляд бесполезное поведение, которое имеет долгую эволюционную историю и возникло у общих предков всех человекообразных обезьян, включая человека, является полезным адаптивным признаком, работающим на макроэволюционном масштабе.