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Объявлены дата премьеры и подробности шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новое реалити-шоу «Выжить в Дубае», где будут соревноваться звезды и обычные люди, выйдет на ТНТ с 25 июня, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам, в проекте будут соревноваться две команды: знаменитости и люди из народа. По итогам испытаний победители отправятся жить в роскошный отель, а проигравшим придется выживать в пустыне.

Создатели уже объявили имена участников звездной команды. В шоу появятся актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, шоумен Тимур Батрутдинов.

Реалити «Выжить в Дубае» придумали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, когда во время путешествия заблудились в дубайской пустыне. Они же стали ведущими проекта.

Премьера шоу «Выжить в Дубае» состоится на ТНТ с 25 июня. Также выпуски шоу будут доступны для просмотра эксклюзивно на Rutube.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

Asd10

Это типа "Русские, сдавайтесь, а то нам сильно поплохело"??? Дура штоле...