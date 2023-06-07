Объявлены дата премьеры и подробности шоу «Выжить в Дубае»

Новое реалити-шоу «Выжить в Дубае», где будут соревноваться звезды и обычные люди, выйдет на ТНТ с 25 июня, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам, в проекте будут соревноваться две команды: знаменитости и люди из народа. По итогам испытаний победители отправятся жить в роскошный отель, а проигравшим придется выживать в пустыне.

Создатели уже объявили имена участников звездной команды. В шоу появятся актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, шоумен Тимур Батрутдинов.

Реалити «Выжить в Дубае» придумали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, когда во время путешествия заблудились в дубайской пустыне. Они же стали ведущими проекта.

Премьера шоу «Выжить в Дубае» состоится на ТНТ с 25 июня. Также выпуски шоу будут доступны для просмотра эксклюзивно на Rutube.