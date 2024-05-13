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Зрители впервые оставили в «Битве экстрасенсов» двоих участников

Источник:
Sibnet.ru
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Ирина Певчая в шоу
Ирина Певчая в шоу "Новая битва экстрасенсов"
Фото: © кадр из шоу «Новая битва экстрасенсов»

Зрители «Новой битвы экстрасенсов» впервые проголосовали за то, чтобы оставить в проекте сразу двоих номинантов на вылет — Артема Краснова и Ирину Певчую.

По правилам «Новой битвы» участник, который хуже всех прошел испытание, попадает в номинацию на вылет из шоу. Он выбирает соперника для дуэли, после испытания зрители решают, кого из дуэлянтов оставить. Также есть вариант — оставить обоих.

В номинации оказалась Ирина Певчая. Она не захотела выбирать соперника, поэтому Артем Краснов сам решил пройти с ней дуэль.

В итоге за Певчую проголосовали 15,7 тысячи человек, Краснов получил 101,9 тысячи голосов. Но большинство телезрителей (113,7 тысячи) решили, что остаться должны оба участника «Битвы».

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«Уважаемые дамы и господа, вы присутствуете при историческом событии: впервые на дуэли "Битвы экстрасенсов" победила кнопка "оставит двоих". В этот раз на нее нажал каждый второй зритель», — сказал ведущий шоу Марат Башаров.

Несмотря на результат Ирина Певчая приняла решение уйти из шоу. Она заявила, что ей нужно обуздать эмоции и накопить силы, чтобы вернуться в проект в другом сезоне.

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