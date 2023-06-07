Иноагент Галкин высмеял атаку дронов на Москву

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Максим Галкин (признан иноагентом в России с 16 сентября 2022 года) на концерте в Турции отпустил несколько злых шуток про Россию.
Одной из тем для шутки стала массированная атака дронов на Москвуи Подмосковье, произошедшая в конце мая.
«На то я замок и строил. Дроны летели прямо над ним, но не тронули, потому что там хорошая аура. Опять же, это колдовство», — передает «СтарХит» слова Галкина с концерта.
Концерт Галкина прошел после того, как суд отказал артисту удовлетворить иск к Минюсту, чтобы с него сняли статус иноагента.
Шоумен попал в реестр иностранных агентов Минюста с формулировкой «ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного государства — Украины».