Налет на Москву: что известно об атаке беспилотников

Москву и Подмосковье утром 30 мая атаковали дроны с кумулятивными зарядами — по данным Минобороны, всего в налете было задействовано восемь аппаратов. Повреждения получили три жилых дома, два человека обратились за медицинской помощью.

Украина свою причастность к атаке официально не признала, однако накануне налета мэр Киева Виталий Кличко заявил: «Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?» Вопрос он адресовал командующему ВСУ Валерию Залужному.

Под ударом жилые дома



Министр обороны Сергей Шойгу утверждает, что пять дронов были сбиты ЗРПК «Панцирь-С1», еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По всей видимости, жилые дома повредили «дезориентированные» беспилотники, потерявшие управление.

Один из беспилотников врезался в верхние этажи дома на Профсоюзной улице, 98 в Москве. В результате были разрушены фасад и остекление здания. Спасатели эвакуировали жителей трех подъездов. Еще один дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. В здании также был поврежден фасад и остекления верхних этажей.

Третий беспилотник влетел в дом на Ленинском проспекте — он пробил окно на 14-м этаже и попал в квартиру, в которой находились три человека. Однако по неизвестной причине заряд не сработал, в результате никто не пострадал. Прибывшие на место саперы обезвредили опасное устройство.

Сбитые в Подмосковье дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе, а также в элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. Все они были уничтожены в воздухе без серьезных последствий для наземной инфраструктуры.

<br>

Проведенная специалистами экспертиза показала, что беспилотник, попавший в дом на Профсоюзной улице, был оснащен кумулятивным зарядом КЗ-6 советского производства, пишет РБК. Вес взрывчатки в нем составляет 1,8 килограмма, однако такой заряд не предназначен для поражения живой силы и предназначается для пробития брони или железобетона.

При этом идентифицировать сами беспилотники пока не удалось. Так, военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что использованные для атаки аппараты — кустарного производства, адаптированные для перелетов на большие расстояния. На кадрах, снятых очевидцами, можно разглядеть самолетную компоновку дронов, выполненную по схеме «утка».

Первые реакции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что атакой на Москву киевская власть подталкивает Россию на зеркальные действия: «Меня беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что целью атаки были гражданские объекты. Он также назвал налет террористическим: «Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал, что действия киевского режима стали реакций на успешные удары российской армии: «Речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что цель атаки — посеять панику: «Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сообщил, что в ближайшее время парламент может ввести уголовное наказание за съемку полетов беспилотников. По его словам, гражданам необходимо лишь сообщать о БПЛА по номеру 112.

МИД России заявил, что в ответ на атаки дронов Москва «оставляет за собой право принять самые жесткие меры». Ведомство отметило, что западная поддержка подталкивает руководство Украины к «все более безрассудным преступным деяниям».