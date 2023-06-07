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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Наемник рассказал, как на Украине дважды уничтожили его взвод

Источник:
ТАСС
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Наемник из Тайваня, воевавший на стороне Украины в составе Интернационального легиона, рассказал, как российские бойцы дважды почти полностью уничтожили его взвод

«Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая», — приводит ТАСС слова наемника, сказанные им в интервью тайванским СМИ. Потери, включая раненых, достигли 50%, а каждый пятый был убит, уточнил он.

Наемнику 30 лет. До Украины он проходило службу во Французском иностранном легионе, где был снайпером. По его словам, многие его сослуживцы, приняв участие в тяжелейших боях, теряли присутствие духа и уезжали.

Он призвал тех, кто размышляет над вступлением в украинский иностранный легион, подумать дважды. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», — указал тайванец.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

Asd10

Это типа "Русские, сдавайтесь, а то нам сильно поплохело"??? Дура штоле...