Наемник рассказал, как на Украине дважды уничтожили его взвод

Наемник из Тайваня, воевавший на стороне Украины в составе Интернационального легиона, рассказал, как российские бойцы дважды почти полностью уничтожили его взвод

«Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая», — приводит ТАСС слова наемника, сказанные им в интервью тайванским СМИ. Потери, включая раненых, достигли 50%, а каждый пятый был убит, уточнил он.

Наемнику 30 лет. До Украины он проходило службу во Французском иностранном легионе, где был снайпером. По его словам, многие его сослуживцы, приняв участие в тяжелейших боях, теряли присутствие духа и уезжали.

Он призвал тех, кто размышляет над вступлением в украинский иностранный легион, подумать дважды. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», — указал тайванец.