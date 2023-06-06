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Глеб Викторов из «Три дня дождя» попал в клинику после запойного тура

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Глеб три дня дождя»

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов попал в клинику, где его будут выводить из алкогольной зависимости, сообщается в телеграм-канале лейбла IZBA.

В воскресенье, 4 июня, Викторов вышел на концерт в Екатеринбурге в неадекватном состоянии. Его продюсер подтвердил, что музыкант выпил перед выступлением и его организм не выдержал. Всему виной — затяжной запой из-за драмы в личной жизни и длительного тура.

«Как минимум несколько недель Глеб будет под полным контролем врачей, чтобы начать длинную борьбу со своей болезнью — теперь ему самому стало очевидно, что иначе никак», —сообщается в IZBA.

Продюсер Викторова сообщил, что в течение двух дней врачи скажут, сможет ли «Три дня дождя выступать» на уже запланированных фестивалях, среди которых VK Fest.

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