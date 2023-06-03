Водителям такси ограничили время работы

Таксисты с 1 сентября 2023 года не смогут работать более 12 часов в сутки, следует из опубликованного постановления правительства РФ.

Нормальная продолжительность рабочего времени водителя такси должна составлять не более 40 часов в календарную неделю, отмечается в документе. Новая норма направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения.

При этом уточняется, что если ежедневная продолжительность не может быть соблюдена, то допускается суммированный учет рабочего дня.

После превышения нормы рабочего дня водители такси не смогут получать заказы от служб заказа. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.