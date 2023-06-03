Индонезия придумала мирный план по Украине

Индонезия представила план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, инициативу выдвинул министр обороны страны Прабово Субианто на конференции по безопасности в Сингапуре.

Субианто отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние на все регионы мира, в том числе и на Азиатско-Тихоокеанский регион, предложив участникам форума подписать совместное обращение к Москве и Киеву.

«Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы призвать наших братьев на Украине и в России как можно скорее прийти к соглашению о немедленном прекращении боевых действий», — сказал он.

План Индонезии включает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения по образцу созданного «буфера» между Южной и Северной Кореей. В этой зоне предлагается разместить миротворцев ООН.

Кроме этого, предлагается прекращение огня с обеих сторон и организацию со стороны ООН референдума на «спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей».

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. С ними выступали Китай, Ватикан, страны Африки, Бразилия. Москва подтверждала готовность к мирному урегулированию конфликта.