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Индонезия придумала мирный план по Украине

Источник:
ТАСС
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Индонезия представила план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, инициативу выдвинул министр обороны страны Прабово Субианто на конференции по безопасности в Сингапуре.

Субианто отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние на все регионы мира, в том числе и на Азиатско-Тихоокеанский регион, предложив участникам форума подписать совместное обращение к Москве и Киеву.

«Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы призвать наших братьев на Украине и в России как можно скорее прийти к соглашению о немедленном прекращении боевых действий», — сказал он.

План Индонезии включает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения по образцу созданного «буфера» между Южной и Северной Кореей. В этой зоне предлагается разместить миротворцев ООН.

Кроме этого, предлагается прекращение огня с обеих сторон и организацию со стороны ООН референдума на «спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей».

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. С ними выступали Китай, Ватикан, страны Африки, Бразилия. Москва подтверждала готовность к мирному урегулированию конфликта.

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Политика #Мир
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