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Появилось фото галактики с щупальцами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Телескоп «Хаббл» передал изображения «космических» щупалец, принадлежащих одной из далеких вселенных JW 39 в созвездии Комы Береники на расстоянии более 900 миллионов световых лет от Земли.

JW 39 получила прозвище «медуза» из-за очевидных хвостов, похожих на щупальца. В центре этой галактики находится огромная черная дыра. Подобно Млечному Пути, она подвержена гравитационному притяжению множества соседних галактик, что регулярно искажает ее форму.

Пространство между галактиками заполнено нагретой плазмой, через которую перемещаются различные скопления космических объектов. В NASA этот процесс сравнивают с «пловцами, борющимися с течением».

Межгалактический газ служит встречным ветром. Он преодолевает гравитационное влияние галактик и очищает их от пыли, формируя структуры, напоминающие щупальца.

JW 39 — не единственная галактика, где происходят подобные процессы. Этот процесс называют удалением избыточного давления, которое уменьшает количество газа и пыли между космическими объектами. Без необходимых компонентов для образования новых звезд галактики перестают образовывать новые звезды и превращаются в галактические выгорания.

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