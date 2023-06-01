Командир спецназа «Ахмат» рассказал о скором наступлении на ВСУ

Спецназ «Ахмат» готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил его командир генерал-майор Апты Алаудинов

«Приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России спецназ "Ахмат" переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке (в ЛНР). В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — написал генерал в своем телеграм-канале.

По его словам, спецназ «Ахмат» в состоянии выполнить любую поставленную задачу. «Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ "Ахмат" сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена», — отметил Алаудинов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о передислокации чеченских частей — спецназа «Ахмат» и полка «Север-Ахмат». Их зоной ответственности становится территория ДНР, а именно Марьинское направление.