Почему у облаков разная форма

Взрослые и дети любят наблюдать за облаками, принимающими разные
формы. Ученые и авторы Международного атласа облаков фиксируют разные виды.
Облака состоят из мельчайших капель воды или кристаллов
льда. Их форму определяют температура воздуха, его плотность и движение.
Различия в температуре и плотности препятствуют смешиванию
насыщенного водой воздуха с окружающим воздухом, придавая облакам четкую форму
и отчетливые контуры. Движение воздушных масс собирает облака в различные
группы.
Существует 10 основных «родов» облаков, которые определяются
в соответствии с местом формирования облаков на небосводе и их приблизительным
внешним видом. Все они описаны в Международном атласе облаков.
Чаще всего в небе видны кучевые, перистые, перисто-кучевые
облака. Кучевые облака имеют вид башен с округлыми очертаниями. Они возникают из-за неравномерного нагрева
снизу и подъема более теплых воздушных масс.
Перистые — нежные, волокнистые
облака, состоящие из ледяных кристаллов на больших высотах. Опускаясь, они
проходят через воздушные потоки, которые толкают и тянут их в разных
направлениях, образуя длинные перистые клочки облаков.
Перисто-кучевые облака образуются на границе, когда между
верхним теплым воздухом и более холодным нижним слоем развиваются воздушные
волны. Это шарообразные облака, вытянутые в линию.