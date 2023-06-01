Почему у облаков разная форма

Взрослые и дети любят наблюдать за облаками, принимающими разные формы. Ученые и авторы Международного атласа облаков фиксируют разные виды.

Облака состоят из мельчайших капель воды или кристаллов льда. Их форму определяют температура воздуха, его плотность и движение.

Различия в температуре и плотности препятствуют смешиванию насыщенного водой воздуха с окружающим воздухом, придавая облакам четкую форму и отчетливые контуры. Движение воздушных масс собирает облака в различные группы.

Существует 10 основных «родов» облаков, которые определяются в соответствии с местом формирования облаков на небосводе и их приблизительным внешним видом. Все они описаны в Международном атласе облаков.

Чаще всего в небе видны кучевые, перистые, перисто-кучевые облака. Кучевые облака имеют вид башен с округлыми очертаниями. Они возникают из-за неравномерного нагрева снизу и подъема более теплых воздушных масс.

Перистые — нежные, волокнистые облака, состоящие из ледяных кристаллов на больших высотах. Опускаясь, они проходят через воздушные потоки, которые толкают и тянут их в разных направлениях, образуя длинные перистые клочки облаков.

Перисто-кучевые облака образуются на границе, когда между верхним теплым воздухом и более холодным нижним слоем развиваются воздушные волны. Это шарообразные облака, вытянутые в линию.