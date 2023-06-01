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Почему у облаков разная форма

Источник:
Sibnet.ru
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Облака
Фото: © Sibnet.ru

Взрослые и дети любят наблюдать за облаками, принимающими разные формы. Ученые и авторы Международного атласа облаков фиксируют разные виды.

Облака состоят из мельчайших капель воды или кристаллов льда. Их форму определяют температура воздуха, его плотность и движение.

Различия в температуре и плотности препятствуют смешиванию насыщенного водой воздуха с окружающим воздухом, придавая облакам четкую форму и отчетливые контуры. Движение воздушных масс собирает облака в различные группы.

Существует 10 основных «родов» облаков, которые определяются в соответствии с местом формирования облаков на небосводе и их приблизительным внешним видом. Все они описаны в Международном атласе облаков.

Чаще всего в небе видны кучевые, перистые, перисто-кучевые облака. Кучевые облака имеют вид башен с округлыми очертаниями.  Они возникают из-за неравномерного нагрева снизу и подъема более теплых воздушных масс. 

Перистые нежные, волокнистые облака, состоящие из ледяных кристаллов на больших высотах. Опускаясь, они проходят через воздушные потоки, которые толкают и тянут их в разных направлениях, образуя длинные перистые клочки облаков.

Другие виды облаков. ФОТО

Перисто-кучевые облака образуются на границе, когда между верхним теплым воздухом и более холодным нижним слоем развиваются воздушные волны. Это шарообразные облака, вытянутые в линию.

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number10

Он не уточнил, летом какого года?

kygear

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