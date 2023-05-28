Кремль заявил о войне Запада против России «по всем фронтам»

Западные страны ведут войну против России во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В более широком смысле слова идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — сказал Песков в интервью программе 2Москва. Кремль. Путин».

Он подчеркнул, что оппоненты России посягают даже на то, что раньше казалось святым. «Мы видим, что все эти "незыблемые" основы рушатся под ногами вот этих не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада», — добавил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Россия в этих условиях должна не поддаваться эмоциям и сохранять трезвость мышления.

«Мы должны сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать — тоже в общем смысле этого слова», — отметил пресс-секретарь президента.