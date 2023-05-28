Нужно ли начинать день со стакана воды натощак

Стакан воды, выпитый натощак, способен оказать благотворное влияние на наш организм, но ждать от него впечатляющей пользы не стоит.

Во время сна организм теряет около 1,5 литра воды. Поэтому стакан воды натощак поможет восстановить водный баланс в организме.

«Запускаются процессы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Восполнение потраченного объема циркулирующей жидкости разжижает кровь и препятствует ее сгущению», — рассказала «Газете.ру» диетолог Елена Тихомирова.

Кроме того утренний стакан воды:

— поможет очищению организма от шлаков и токсинов;

— окажет легкий слабительный эффект;

— ускорит обмен веществ.

Есть мнение, что употребление воды натощак способствует и снижению веса. Научные исследования показали, что стакан воды перед употреблением пищи действительно дает ощущение сытости или снижает аппетит.

Нужно пить только чистую, некипяченую воду — лучше всего использовать фильтрованную или минеральную без газа.

Хотя с пользой стакана воды по утрам никто не спорит, ждать от него впечатляющей пользы для здоровья тоже не стоит, предупреждают врачи.