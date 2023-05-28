Почему люди тратят на сон треть жизни

Люди спят треть своей драгоценной жизни и подавляющее большинство не жалеет об этом. Известно, что сну подвержены все животные — это универсальный феномен.

«Все мы любим жизнь и хотим продлить как можно дольше, но треть, а иногда и половину своей жизни мы проводим во сне», — говорила одна из основательниц сомнологии, российский врач Мария Манасеина.

Простейшее объяснение феномена — спят люди для отдыха. Так наиболее эффективно восстанавливаются силы. Но ученые нашли и более сложное истолкование.

Появилась идея, что сон — естественное свойство нейронных сетей человеческого мозга. В это время клетки мозга проводят «ремонтные работы» по починке ДНК.

«Этот процесс можно сравнить с ямочным ремонтом. Выбоины постоянно появляются на дорожном полотне, но чинить их рациональнее всего ночью, когда ремонтным работам никто не мешает», — пояснил исследователь университета Бар-Илана (Израиль) Лиор Аппельбаум.