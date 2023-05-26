НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Японские мультфильмы Хаяо Миядзаки исчезнут из онлайн‑кинотеатров

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © кадр из мультфильма «Ходячий замок»

«Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие мультфильмы японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки доступны исчезнут из российских онлайн-кинотеатров с 1 июня.

«Права на контент студии Ghibli у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить», — цитирует ТАСС источник, объясняя причину исчезновения контента с видеоплатформ.

Среди мультфильмов, которые удалят из видеосервисов с 1 июня — весь контент студии Ghibli. Это «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Шепот сердца», «Небесный замок Лапута», «Ветер крепчает» и другие.

Ранее по этой же причине из онлайн-кинотеатров удалили весь контент студии Disney, а также все фильмы франшизы «Гарри Поттер».

Российские видеоплатформы компенсируют ушедший контент фильмами и сериалами производства Турции, Израиля, Кореи.

Еще по теме
Вышел полный трейлер «Барби» с Марго Робби
Галустян и Карибидис снимутся в индийском фильме
«Форсаж 10» вышел в России
«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
Победа в Артемовске: какие потери понесла Украина
Президент Бразилии отомстил Зеленскому за обиду на саммите G7
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
60
Путин напомнил, что Украины до создания СССР в истории не было
38
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
30
Россия выступила против заморозки конфликта на Украине
26
Зеленский передумал и заявил, что ВСУ не оставили Бахмут
23
США одобрили украинские удары по Крыму