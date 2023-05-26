Японские мультфильмы Хаяо Миядзаки исчезнут из онлайн‑кинотеатров

«Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие мультфильмы японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки доступны исчезнут из российских онлайн-кинотеатров с 1 июня.

«Права на контент студии Ghibli у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить», — цитирует ТАСС источник, объясняя причину исчезновения контента с видеоплатформ.

Среди мультфильмов, которые удалят из видеосервисов с 1 июня — весь контент студии Ghibli. Это «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Шепот сердца», «Небесный замок Лапута», «Ветер крепчает» и другие.

Ранее по этой же причине из онлайн-кинотеатров удалили весь контент студии Disney, а также все фильмы франшизы «Гарри Поттер».

Российские видеоплатформы компенсируют ушедший контент фильмами и сериалами производства Турции, Израиля, Кореи.