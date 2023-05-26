Финал 11-го сезона шоу «Голос» состоится в прямом эфире Первого канала в пятницу, 26 мая. Выбирать победителя будут зрители с помощью смс-голосования.

В финале выступят восемь участников, по двое от наставников. В команде Антона Беляева —Николай Щерба и Ирина Сыщикова, у Владимира Преснякова — Эльмира Диваева и Маргарита Багдасарян. Финалисты Полины Гагариной — Виктория Соломахина и Надежда Проскурина, Басты — Павел Зибров и Людмила Серебрякова.

Кроме победителя «Голоса 11», зрители выберут лучшего наставника сезона. Финальный эфир покажут 25 мая в 21.45 (мск) в прямом эфире Первого канала.