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Фильм о реальном подвиге моряков снимут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Żeglarz

Подвиг моряков российского парусника «Крузенштерн» лег в основу сюжета нового фильма, съемки которого уже стартовали.

Реальная история подвига российских моряков произошла в 2000 году во время международной гонки больших парусников «The Tall Ship's Race 2000».

На финальном этапе гонки «Крузенштерн» шел вторым. Но во время соревнований поступил сигнал бедствия с польского судна — с мачты на палубу упала девушка и получила серьезные травмы. Медика на паруснике не было.

Никто из проходящих судов не вызвался помочь. Тогда капитан «Крузенштерна» решил вернуться назад и забрать пострадавшую к себе. В итоге, чтобы помочь девушке, русским морякам потребовалась передать ее медикам на берег. Команда потеряла почти двое суток, но вернулась в гонку и сумела одержать победу.

Режиссером фильма стал Марк Горобец, а один из продюсеров — Михаэль Шлихт. На его счету такие проекты как «72 метра», «Батальонъ», «Сталинград», «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Фильм будут снимать на Балтике, в Калининграде, Мурманске и Москве. Кроме полнометражного фильма выпустят четырехсерийную телеверсию картины, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

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