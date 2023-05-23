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Мобильные операторы расширили бесплатный доступ к «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
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Операторы мобильной связи продлили бесплатный доступ к сайтам «Госуслуг» и «ВКонтакте» с 24 часов до недели, сообщается на сайте Минцифры. Данная услуга предоставляется в рамках проекта «Доступный интернет».

По программе «Доступный интернет» абоненты операторов мобильной и фиксированной связи могут получить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Пока к таким ресурсам причислены только два сайта: «Госуслуги» и «ВКонтакте».

Услуга ранее действовала в течение 24 часов. Продлить действие услуги Минцифры предложило в начале марта, сославшись на востребованность. Так, абоненты крупнейших операторов по итогам четвертого квартала прошлого года подключали ее более 83 тысяч раз.

Для активации услуги необходимо зайти в личный кабинет или мобильное приложение оператора, которые работают даже при нулевом балансе. После этого необходимо выбрать опцию «Доступный интернет» и авторизоваться через учетную запись на «Госуслугах».

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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?