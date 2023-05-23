Мобильные операторы расширили бесплатный доступ к «ВКонтакте»

Операторы мобильной связи продлили бесплатный доступ к сайтам «Госуслуг» и «ВКонтакте» с 24 часов до недели, сообщается на сайте Минцифры. Данная услуга предоставляется в рамках проекта «Доступный интернет».

По программе «Доступный интернет» абоненты операторов мобильной и фиксированной связи могут получить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Пока к таким ресурсам причислены только два сайта: «Госуслуги» и «ВКонтакте».

Услуга ранее действовала в течение 24 часов. Продлить действие услуги Минцифры предложило в начале марта, сославшись на востребованность. Так, абоненты крупнейших операторов по итогам четвертого квартала прошлого года подключали ее более 83 тысяч раз.

Для активации услуги необходимо зайти в личный кабинет или мобильное приложение оператора, которые работают даже при нулевом балансе. После этого необходимо выбрать опцию «Доступный интернет» и авторизоваться через учетную запись на «Госуслугах».