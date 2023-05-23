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Представлен самый уродливый автомобиль в мире. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Дизайнеры показали самый уродливый автомобиль в мире Deformis 10, при создании которого использовали самые неудачные стилистические решения автопроизводителей.

Deformis 10 нарисовало британское лизинговое агентство Hippo Leasing, проанализировав десятки рейтингов «самых уродливых автомобилей». 

Самый уродливый автомобиль в мире Deformis 10
Фото: © Hippo Leasing

Автомобильный «Франкенштейн» получил лобовое стекло от Fiat Multipla, колесные арки и крышка бензобака от Pontiac Aztek, решетку радиатора от Chrysler PT Cruiser, капот, передние крылья и дневные ходовые огни от Nissan Juke 

Задние фары и задний бампер достались Deformis 10 от SsangYong Rodius, фары от Ford Scorpio, остекление салона от Nissan Cube, колесные диски от AMC Pacer, боковые юбки от Honda Civic Type R, а нижняя часть переднего бампера от Toyota Prius.  

Самые красивые автомобили мира, по версии Car Design Awards, — среди серийных автомобилей Ferrari Purosangue и Genesis X Convertible у концепт-каров.

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