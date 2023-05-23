Представлен самый уродливый автомобиль в мире. ФОТО

Дизайнеры показали самый уродливый автомобиль в мире Deformis 10, при создании которого использовали самые неудачные стилистические решения автопроизводителей.
Deformis 10 нарисовало британское лизинговое агентство Hippo Leasing, проанализировав десятки рейтингов «самых уродливых автомобилей».
Автомобильный «Франкенштейн» получил лобовое стекло от Fiat Multipla, колесные арки и крышка бензобака от Pontiac Aztek, решетку радиатора от Chrysler PT Cruiser, капот, передние крылья и дневные ходовые огни от Nissan Juke
Задние фары и задний бампер достались Deformis 10 от SsangYong Rodius, фары от Ford Scorpio, остекление салона от Nissan Cube, колесные диски от AMC Pacer, боковые юбки от Honda Civic Type R, а нижняя часть переднего бампера от Toyota Prius.
Самые красивые автомобили мира, по версии Car Design Awards, — среди серийных автомобилей Ferrari Purosangue и Genesis X Convertible у концепт-каров.