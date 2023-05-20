Названы лучшие камерофоны 2023 года

Топ смартфонов с лучшими камерами в 2023 году составили эксперты портала Android Police — лучшим камерофоном был признан Google Pixel 7 Pro.

Этот смартфон оснащен системой из трех камер и эксклюзивными программными фишками для дальнейших улучшений снимков. Эксперты также отметили качественный большой экран и проработанный дизайн устройства.

В категории премиальных устройств наилучшей камерой обладает Samsung Galaxy S23 Ultra. Смартфон получил четыре объектива, качественную систему обработки изображений и один из лучших экранов в мире. При этом он заметно дороже конкурентов.

Лучшим камерофоном в соотношении цены-качества был признан Pixel 6a. Аппарат вышел в прошлом году, однако устройство по-прежнему предлагает достаточный уровень производительности, при этом его камера — лучшая среди доступных смартфонов.

Также в топ попали Xiaomi 13 Pro и Vivo X90 Pro, оснащенные продвинутой камерой с дюймовым сенсором от Sony.