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Названы лучшие камерофоны 2023 года

Источник:
Android Police
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Google Pixel 7 Pro
Google Pixel 7 Pro
Фото: © Google

Топ смартфонов с лучшими камерами в 2023 году составили эксперты портала Android Police — лучшим камерофоном был признан Google Pixel 7 Pro.

Этот смартфон оснащен системой из трех камер и эксклюзивными программными фишками для дальнейших улучшений снимков. Эксперты также отметили качественный большой экран и проработанный дизайн устройства.

В категории премиальных устройств наилучшей камерой обладает Samsung Galaxy S23 Ultra. Смартфон получил четыре объектива, качественную систему обработки изображений и один из лучших экранов в мире. При этом он заметно дороже конкурентов.

Лучшим камерофоном в соотношении цены-качества был признан Pixel 6a. Аппарат вышел в прошлом году, однако устройство по-прежнему предлагает достаточный уровень производительности, при этом его камера — лучшая среди доступных смартфонов.

Также в топ попали Xiaomi 13 Pro и Vivo X90 Pro, оснащенные продвинутой камерой с дюймовым сенсором от Sony.

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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

pepelmetal

"В любой точке мира" Где тут хоть слово про границу наукраины)?