Врач рассказала, почему нельзя пить кофе за едой

Кофе за едой пить вредно, оно мешает усваиваться минеральных
веществам, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Кофе, как кофеин- и танинсодержащий напиток, связывает
большое количество полезных веществ, мешая их усвоению из пищи. В первую
очередь – железа, кальция и магния. По сути, кофе обедняет ваш рацион», —
написала в телеграм-канале врач.
Она посоветовала пить кофе не раньше, чем через час после приема пищи.
Избыточное потребление кофе уменьшает количество кальция в крови. Это стимулирует синтез паратгормона (вырабатывается паращитовидными железами), что может уменьшить плотности костной ткани. А это уже риск развития остеопороза, хрупкости костей.