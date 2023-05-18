Борису Гребенщикову грозит штраф за дискредитацию армии

Составлен протокол о дискредитации российской армии в отношении музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Соответствующий документ с сегодняшней датой регистрации размещен на сайте судов Москвы. Суть претензий к музыканту и дата заседания по делу пока неизвестны.

Гребенщиков не раз публично выступал против специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года он уехал из России.

В начале этого года депутат Госдумы, единоросс Султан Хамзаев обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить Бориса Гребенщикова на предмет оправдания терроризма и «дискредитации» армии РФ.

По аналогичной статье в прошлом году на 50 тысяч рублей был оштрафован лидер ДДТ Юрий Шевчук. На одном из концертов он высказал мнение о Родине и президенте.