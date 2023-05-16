Иски к Минюсту от иноагентов стали массовыми

Шоумен Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ 14 апреля) и блогер Илья Варламов (признан иноагентом 23 марта) стали новыми истцами к Минюсту, они через суд хотят снять статусы иноагентов.

Подача исков к Минюсту из-за статусов иностранного агента приобрела массовый характер. Меньше чем за три дня стало известно о четырех грядущих судах. До вышеупоянтых лиц, в суд подали Земфира (признана иноагентом в РФ 10 февраля) и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ 16 сентября).

Одним из первых, кто затеял судиться с Минюстом стал журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ 22 апреля 2022 года). Он подал иск в суд практически сразу, тоже в апреле. Но тогда суд отклонил иск.