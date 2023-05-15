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Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Шоумен Максим Галкин, признанный иноагентом в России в сентябре 2022 года, подал иск к Минюсту, чтобы оспорить статус.

Дело о статусе иноагента Максима Галкина рассмотрит Замоскворецкий суд, сообщили РИА Новости в телеграм-канале.

Минюст России признал Галкина иноагентом с формулировкой «ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного государства — Украины».

Максим Галкин стал вторым артистом, который потребовал снять себя статус иностранного агента. Первой это сделала Земфира (признана иноагентом в РФ).

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