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США остались зависимы от поставок одного товара из России

Источник:
РИА Новости
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США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья — российского ядерного топлива, констатировала обозреватель Newsweek Анна Скиннер.

«Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны: ядерное топливо. Обогащение урана — узкоспециализированный процесс, который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия. Москва обладает одними из крупнейших в мире запасов урана», — цитирует РИА Новости Скиннер.

По ее словам, американские компании дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов. И это означает, что во время конфликта они финансируют не только Украину, но и Россию.

«В Соединенных Штатов насчитывается 93 реактора, обеспечивающих пятую часть национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, поступает от "Росатома"», — пояснила Скиннер.

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Топ комментариев

nicollaich

Потом цеивропейцы в комментариях на ютубе вновь буду ныть о том, что "Россия-страна террорист" и отстирывать...

scorpion2777

Отличный, у местных хрюков (и не уместных) днище рвёт

MuCbE

Странно что Германия все еще держит технику уступающую старым советским Т64.

ball-n-wall

Золотые паспорта, золотые парашюты, а за чей счёт сия банкеты?..