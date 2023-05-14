США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья — российского ядерного топлива, констатировала обозреватель Newsweek Анна Скиннер.

«Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны: ядерное топливо. Обогащение урана — узкоспециализированный процесс, который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия. Москва обладает одними из крупнейших в мире запасов урана», — цитирует РИА Новости Скиннер.

По ее словам, американские компании дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов. И это означает, что во время конфликта они финансируют не только Украину, но и Россию.

«В Соединенных Штатов насчитывается 93 реактора, обеспечивающих пятую часть национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, поступает от "Росатома"», — пояснила Скиннер.