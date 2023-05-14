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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы засняли видео чудовищных по силе взрывов в украинском городе Хмельницкий, прогремевших после российского ракетного удара.

В субботу, 13 мая российские силы нанесли мощные ракетные удары по всей территории Украины. Один из них пришелся по городу Хмельницкий, расположенному в западной части страны.

На кадрах, заснятых очевидцами, видны огромные огненные шары и грибовидные столбы дыма, которые образуются при сверхмощных детонациях.


По данным российских телеграм-каналов, взорвались склады с боеприпасами, в том числе поставленными Украине западными странами. Судя по силе детонации, Вооруженным силам Украины (ВСУ) был нанесен большой ущерб.

В течение последнего времени российская армия не наносила удары по западной части Украины. Видимо, ВСУ «расслабились» и складировали огромные запасы боеприпасов в одном месте.

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Оборона #Армия #Видеоновости
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