Hewlett-Packard случайно сломала свои принтеры по всему миру

Владельцы многофункциональных устройств серии HP OfficeJet Pro 9020e пожаловались на форуме компании Hewlett-Packard, что их устройства перестали работать после обновления прошивки.

HP OfficeJet Pro 9020 Фото: © Hewlett-Packard

Установка патча с помощью утилиты обновления Smart Update Manager привела к выходу принтеров из строя — на дисплее отображается синий экран и ошибка 83C0000B, указывающая на проблему с программным обеспечением.

Проблема наблюдается по всему миру, при этом перезагрузка или попытки восстановить работу МФУ сбросом настроек пользователям не помогают.

Техподдержка Hewlett-Packard уточнила, что перепрошивка устройства возможна только в сервисном центре. Еще один вариант — заменить принтер на новый, если МФУ еще на гарантии.

Производитель в настоящее время работает над поиском решения, дать официальный ответ владельцам сломавшихся HP OfficeJet Pro 9020e компания пообещала после 16 мая.