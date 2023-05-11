Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе. Чем они отличаются от мобилизации?

Военные сборы — ежегодное мероприятие. Президент их традиционно объявляет в конце зимы или весной. Они строго регламентированы законодательством.

Сборы проводятся в Вооруженных силах, Росгвардии, органах государственной охраны и Федеральной службе безопасности.

Это не мобилизация?

Военные сборы и мобилизация принципиально отличаются. Сборы — плановое мероприятие. В этом их главное отличие от мобилизации, которая проводится только при экстраординарных для страны и ее Вооруженных сил обстоятельствах. После Великой Отечественной войны она объявлялась только единожды — 21 сентября 2022 года.

Сборы строго регламентированы законом «О воинской обязанности и военной службе». Их продолжительность ограниченна двумя месяцами. Мобилизация не имеет четких границ. Ее сроки определяет Верховный главнокомандующий.

Можно ли попасть в зону СВО?

Нет. Согласно закону, военные сборы проводятся только для боевой подготовки или обучения работе с новым вооружением. Проведение сборов в иных целях не допускается.

По сути, сборы — это обычные учения. Они нужны для восстановления навыков тех, кто уже прошел службу в армии, пояснил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Кого призывают?

На сборы призывают россиян из запаса: лиц, прошедших срочную службу, выпускников военных кафедр, освобожденных от службы в армии по достижении 27 лет.

Запасников подразделяют на категории в зависимости от возраста и воинского звания. По общему правилу, под призыв на сборы попадают рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. В отдельных случаях призывной возраст может быть увеличен.

«Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — отметил Соболев.

Кого не берут?

Не подлежат призыву на военные сборы:

— негодные к военной службе по состоянию здоровья;

— сотрудники МВД, Росгвардии, противопожарной службы, ГУФСИН, таможни;

— педагогические работники;

— летно-технический состав авиакомпаний, железнодорожники, плавсостав морского и речного флотов;

— студенты очники и заочники;

— сельхозработники в период посевной и уборочной кампаний;

— те, у кого трое и больше детей;

— те, кто находится за границей.

Как призывают?

Вызывать на военные сборы могут только по повестке. Они вручаются лично и под расписку. В ряде регионов, где позволяют технические возможности, они могут дублироваться электронным способом через портал «Госуслуг», сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По закону, о призыве на сборы людей должны оповещать заблаговременно — повестки вручаются не позднее чем за десять дней до их начала.

На время военных сборов запасники освобождаются от работы или учебы с сохранением места и получают средний заработок или стипендию.

Ответственность за неявку на военные сборы установлена «Кодексом об административных нарушениях». По статье статье 21.5 КоАП РФ такой проступок карается штрафом в размере от 500 до 3 тысяч рублей. При этом призыв можно оспорить в суде.