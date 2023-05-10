Спрогнозировано резкое сокращение парка самолетов SSJ‑100

Производители прогнозируют резкое сокращение парка росссийских среднемагистральных лайнеров SSJ-100, если не удастся решить проблему с иностранными узлами в их двигателях.

К концу 2030 года в эксплуатации останется всего 28 «старых» «Суперджетов» из более чем 150, приводит «Коммерсантъ» прогноз корпорации «Иркут» и Объединенной двигателестроительной корпорации. Причина — выработка ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146.

Это произойдет, если не удастся решить проблему ремонта горячей части двигателей. Если эти работы будут освоены, то на крыле удастся сохранить 106 самолетов.

За обслуживание, проектирование и изготовление деталей для горячей части двигателя SaM-146 отвечал французский Safran, который в марте 2022 года остановил свое участие в совместном предприятии с Россией.

Сейчас решается вопрос о возможной ремоторизации SSJ-100. В авиакомпаниях всерьез не рассчитывают на это: замена моторов может обойтись в 200–500 миллиардов рублей для всего парка. Перевозчики собираются наладить ремонт двигателей в Иране.