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Спрогнозировано резкое сокращение парка самолетов SSJ‑100

Источник:
Sibnet.ru
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Российский среднемагистральный самолет SSJ-100
Российский среднемагистральный самолет SSJ-100
Фото: Katsuhiko Tokunaga/SuperJet International / CC BY-SA 2.0

Производители прогнозируют резкое сокращение парка росссийских среднемагистральных лайнеров SSJ-100, если не удастся решить проблему с иностранными узлами в их двигателях.

К концу 2030 года в эксплуатации останется всего 28 «старых» «Суперджетов» из более чем 150, приводит «Коммерсантъ» прогноз корпорации «Иркут» и Объединенной двигателестроительной корпорации. Причина — выработка ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146.

Это произойдет, если не удастся решить проблему ремонта горячей части двигателей. Если эти работы будут освоены, то на крыле удастся сохранить 106 самолетов.

За обслуживание, проектирование и изготовление деталей для горячей части двигателя SaM-146 отвечал французский Safran, который в марте 2022 года остановил свое участие в совместном предприятии с Россией.

Сейчас решается вопрос о возможной ремоторизации SSJ-100. В авиакомпаниях всерьез не рассчитывают на это: замена моторов может обойтись в 200–500 миллиардов рублей для всего парка. Перевозчики собираются наладить ремонт двигателей в Иране.

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Экономика #Транспорт и дороги #Промзона
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GammiPluh

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pepelmetal

Да либерахам бесполезно объяснять!

karuto

Начальница, ты как всегда, отсиделась в день великой победы, чтоб в табло не больно было, а опосля гавкаешь....

pepelmetal

А как же заявления каклов, что с 2014 года превращали Артёмовск в крепость?