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Демона смерти заметили на видео коронации Карла III

Источник:
Sibnet.ru
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Фигура зловещего гостя, напоминающего ангела смерти с косой, обнаружилась на видео коронации короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III.

На пугающего гостя обратила внимание обозреватель Daily Mail Мария Оканренде. «Фанаты королевской семьи заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла», — приводит РИА Новости ее слова.

На кадрах видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, напоминающий косу.

Коронация Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу, 6 мая.

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