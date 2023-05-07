Фигура зловещего гостя, напоминающего ангела смерти с косой, обнаружилась на видео коронации короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III.

На пугающего гостя обратила внимание обозреватель Daily Mail Мария Оканренде. «Фанаты королевской семьи заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла», — приводит РИА Новости ее слова.

На кадрах видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, напоминающий косу.

Коронация Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу, 6 мая.