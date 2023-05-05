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Google расширил аудиторию тестирования ИИ‑помощника

Источник:
Sibnet.ru
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Google расширил пул пользователей для тестирования генерации документов с помощью искусственного интеллекта AI Docs более чем в 10 раз. 

Google сообщил в Twitter, что еще больше пользователей теперь могут опробовать функции искусственного интеллекта в Docs и Gmail. Они позволят создавать черновик документа или электронного письма с помощью всего нескольких текстовых подсказок.

AI Docs позволяет сэкономить время по сравнению с написанием полного черновика вручную. Google планирует расширить эти функции для малых предприятий и образовательных учреждений в большем количестве стран и языков.

Google не единственная компания, создающая ИИ-помощник. Microsoft планирует добавить нейросети в приложения Office, включая Word, PowerPoint, Excel, Outlook и другие, с помощью специального сервиса Microsoft 365 Copilot.

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Топ комментариев

mosquito__2010

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Tanatholog

Как мы любим причину со следствием менять местами.Выходить за спину выступающего со своим флагом-вот...

ball-n-wall

У французов вообще всё окутано тайной..

cre

Осталось заставить орла напасть на 3-метровую цель.