Microsoft оптимизирует уведомления Windows 11

Microsoft работает над улучшением системы уведомлений в Windows 11 с целью уменьшения их назойливости и помощи пользователям сконцентрироваться на важных оповещениях.

Портал Windows Latest обнаружил в предварительных версиях операционной системы новую функцию под названием Smart opt-out. Она позволит сократить количество ненужных уведомлений в системе.

Smart opt-out предлагает отключить уведомления от приложений, с которыми пользователь не взаимодействует регулярно. Например, если он не открывал уведомления от Outlook в течение месяца, система предложит отключить их.

По мнению комментаторов, данное новшество положительно повлияет на опыт большинства пользователей Windows 11, поскольку избыток уведомлений может отвлекать. На данный момент доступ к новой функции есть только у участников тестирования операционной системы, но со временем она будет распространяться на всех пользователей.